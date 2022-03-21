Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi! Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna bu kez de kalçası yırtık kotu ile trend oldu. Geçtiğimiz günlerde klibinden iddialı pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin yırtık kotu ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte çılgın giyim tarzı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin son pozu....