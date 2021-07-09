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Haberler Galeri Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Dadı arıyorum" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:56

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Dadı arıyorum" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan popçu Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Her hareketiyle olay yaratan Tilki, açıklamalarıyla da magazin gündemine sık sık damga vuruyor. Son dönemde verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, Twitter hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini yine şaşırttı. Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini açıkladı. Aleyna Tilki'nin sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Dadı arıyorum paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

"Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Dadı arıyorum paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan popçu Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Her hareketiyle olay yaratan Tilki, açıklamalarıyla da magazin gündemine sık sık damga vuruyor.

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Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Dadı arıyorum paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
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Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Dadı arıyorum paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Dadı arıyorum paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
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