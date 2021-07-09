Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:54Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:56
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Dadı arıyorum" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Genç yaşta büyük bir şöhrete kavuşan popçu Aleyna Tilki, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Her hareketiyle olay yaratan Tilki, açıklamalarıyla da magazin gündemine sık sık damga vuruyor. Son dönemde verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, Twitter hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini yine şaşırttı. Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini açıkladı. Aleyna Tilki'nin sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.