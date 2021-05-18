Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e "Annesi değil ablası gibi" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 07:20

'nin annesi fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e "Annesi değil ablası gibi" yorumları yağdı...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından kızı Aleyna Tilki ile paylaşımda bulundu. "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı. Övgüleri toplayan Havva Öztel daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte ...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

Her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan 'nin annesi son olarak hesabından kızı Aleyna Tilki ile paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

"Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bıraktı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziği ile büyüledi! Havva Öztel'e Annesi değil ablası gibi yorumları yağdı...

Övgüleri toplayan daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti. İşte 'nin annesi Havva Öztel...

SON DAKİKA