Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hamak pozu ile nispet yaptı! "Adeta güzellik abidesi"

Kızları ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Havva Öztel 17 yaşına basan küçük kızı Ayça'nın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"İyi ki doğmuş benim güzeller güzeli prensesim o sadece annesinin prensesi🥰 sağlıklı, mutlu, yüzün, kalbin kadar güzel olsun her yaşın"