Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hamak pozu ile nispet yaptı! "Adeta güzellik abidesi"

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'on parmağında on marifet var' dedirtmişti. Havva Öztel, geçtiğimzi haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak kızı Ayça Tilki'nin doğum gününde güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'den hamak pozu geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e "Güzellik abidesi" "Muhteşem güzellik" "Asalet" yorumları yapıldı. İşte beğeni yağan Havva Öztel'in hamak pozu...