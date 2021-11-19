Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den cüretkar pozlar! Sere serpe uzandı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımları yine sosyal medyada konuşulanlardan oldu.