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  • Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

Son yıllarda yıldızı parlayan , sesi ve sahne performansıyla büyülüyor. Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla anılıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez photoshop kurbanı olan isimlerden biri oldu. Paylaşımına 'Çok abarttın' tepkileri alan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve diğer ünlü isimlerin photoshoplu paylaşımları…

Giriş Tarihi: 24.01.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 11:24
Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

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Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

EBRU ŞALLI

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

EBRU ŞALLI

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

EBRU ŞALLI

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyada olay oldu! Aleyna Tilki'nin annesi photoshopu abartınca...

EBRU ŞALLI

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