Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken genç anne Havva Öztel son olarak "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfür ederek cevap verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel, adeta çılgına döndü. İşte Havva Öztel'in takipçisinin yorumuna verdiği o cevap…