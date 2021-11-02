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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:17

Aleyna Tilki'nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken genç anne Havva Öztel son olarak "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfür ederek cevap verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel, adeta çılgına döndü. İşte Havva Öztel'in takipçisinin yorumuna verdiği o cevap…

Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla en az kızı Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren Havva Öztel, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfür ederek cevap verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, kendisi kadar ailesiyle de sık sık gündeme geliyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz yıllardan eşinden boşanan anne Havva Öztel de sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Öztel son olarak Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

SORU KARŞISINDA SİNİRLENDİ

Peş peşe soruları yanıtlayan Öztel, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Aleyna Tilki’nin annesi takipçisinin o yorumuyla çılgına döndü! Havva Öztel açtı ağzını yumdu gözünü

Küfrederek cevap veren ünlü isim, "Kafanı k..ında mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayım? Bilakis onları başarısı benim gururum benim başarım yetiştirdiğim çocuklar. Şundan emin olabilirsiniz onların karşısında her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur" dedi.

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