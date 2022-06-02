Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:05

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı halleri klibine damga vurdu! Yırtık çorabının üstüne giydi... Aleyna Tilki'den dudak ısırtan pozlar!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her yaptığı ile magazin gündeminde olay olan Aleyna Tilki 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken son olarak sütyen yerine taktığı pembe çantasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki son olarak Jubel ile yaptığı düetin klibinden kareler paylaştı. Genç popçu Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozları klibine damga vurdu. Yırtık çorbanın üstüne giydiği iç çamaşırı ile cesur pozlar veren Aleyna Tilki dudak ısırttı. İşte Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı çılgın pozları...