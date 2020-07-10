Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkat çeken Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. Aleyna Tilki 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında en son Haziran ayında paylaşım yapmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki sessizliğini bozdu mini şortlu hallerini, "Beni çok özlediniz diye paylaştım" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsünü Photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumladı. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop 'u abartmışsın" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…