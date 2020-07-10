Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkat çeken , paylaşımlarına ara vermişti. Aleyna Tilki 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu hesabında en son Haziran ayında yapmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki sessizliğini bozdu mini şortlu hallerini, "Beni çok özlediniz diye paylaştım" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsünü yapılmış olduğu yönünde yorumladı. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop 'u abartmışsın" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 10.07.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 15:04
Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkat çeken , paylaşımlarına ara vermişti. Aleyna Tilki 2 milyon 700 bin takipçisinin bulunduğu hesabında en son Haziran ayında yapmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki sessizliğini bozdu mini şortlu hallerini, "Beni çok özlediniz diye paylaştım" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsünü yapılmış olduğu yönünde yorumladı. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop 'u abartmışsın" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla yaptığı o paylaşımlar…

Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Bir süredir paylaşımlarını azaltan mini şortlu hallerini paylaştı. Tilki'nin bu pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken , herkesin işsiz kaldığı pandemi döneminde imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen yoğun temposu içerisinde hesabından yapmayı bırakmıştı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Sessizliğini bozan Tilki, 'Beni çok özlediniz diye paylaştım' notuyla yeni kareler paylaştı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Aleyna'nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın kazandı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu halleri sosyal medyada gündem oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsüne yapılmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri "Photoshop'u abartmışsın" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA