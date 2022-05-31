Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:20

Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı! Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozunu yeniden paylaştı...

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her yaptığı ile magazin gündeminde olay olan Aleyna Tilki 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken son olarak sütyen yerine taktığı pembe çantasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin çantayı sütyen gibi önüne koyarak verdiği poz çok konuşulurken stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan'dan "Benzer işler" paylaşımı geldi. Daha önce çıplak vücuduna taktığı çantalarla küvet pozu verdiğini hatılatan Nihal Candan, Aleyna Tilki'ye taklitçi göndermesinde bulundu. İşte Nihal Candan'ın çantalı küvet pozu...