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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

'nin '' dediği paylaşımı çok konuşulmuştu!

Şarkıcı 'nin geçtiğimiz sene modacı 'in düğününde giydiği marka elbisesini ünlü isim da giyince sosyal medyada olay olmuştu. Kylie Jenner'ın iddialı pembe elbisesi ile yaptığı paylaşımı sonrası Aleyna Tilki Kylie Jenner'a seslenmişti. Aleyna Tilki Instagram hesabından Kyli Jenner'ı paylaşarak "Önce ben giymiştim. " demişti. Muhabirler Aleyna'ya o paylaşımı hatırlattı genç popçu "Tesadüf tabi ama ilk önce ben giydim. Eğlenceli şeyler bunlar gördüm öyle paylaştım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 14:32
Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Şarkıcı 'nin geçtiğimiz sene modacı 'in düğününde giydiği marka elbisesini ünlü isim da giyince sosyal medyada olay olmuştu. Kylie Jenner'ın iddialı pembe elbisesi ile yaptığı paylaşımı sonrası Aleyna Tilki Kylie Jenner'a seslenmişti. Aleyna Tilki Instagram hesabından Kyli Jenner'ı paylaşarak "Önce ben giymiştim. " demişti. Muhabirler Aleyna'ya o paylaşımı hatırlattı genç popçu "Tesadüf tabi ama ilk önce ben giydim. Eğlenceli şeyler bunlar gördüm öyle paylaştım" diye konuştu.

Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

, önceki gün Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen genç şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.

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Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Geçtiğimiz günlerde 'la aynı elbiseyi giyen ve bu durum için "Önce ben giymiştim. " yazan Tilki, konuyla ilgili de konuştu.

Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Milliyet'in haberine göre; Mekan içerisinde kendisini bekleyen basın mensuplarını telefonu ile çekip hesabından paylaşan , "Nasıl önce ben yakaladım sizi" diyerek, güldü.

Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Genç şarkıcı, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok çalışıyoruz, çok çalışmak her zaman daha iyi. Ne diyorlardı, çalışan demir paslanmaz" şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Tilki'ye, geçtiğimiz günlerde 'la aynı elbiseyi giydiğine dair esprili bir hatırlatıldı.

Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Şarkıcı konuyla ilgili, "Tesadüf tabi ama ilk önce ben giydim. Eğlenceli şeyler bunlar gördüm öyle paylaştım" diye konuştu.

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