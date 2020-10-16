Aleyna Tilki'nin 'Üzgünüm Kylie' dediği sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz sene modacı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği Versace marka elbisesini ünlü isim Kylie Jenner da giyince sosyal medyada olay olmuştu. Kylie Jenner'ın iddialı pembe elbisesi ile yaptığı paylaşımı sonrası Aleyna Tilki Kylie Jenner'a seslenmişti. Aleyna Tilki Instagram hesabından Kyli Jenner'ı paylaşarak "Önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" demişti. Muhabirler Aleyna'ya o paylaşımı hatırlattı genç popçu "Tesadüf tabi ama ilk önce ben giydim. Eğlenceli şeyler bunlar gördüm öyle paylaştım" diye konuştu.