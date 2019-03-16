Alice müzikali başlamadan 40 bin bilet sattı! Murat Abbas: Yerli müzikal imdadımıza yetişti

- Zorlu PSM'de genel müdürlükteki dördüncü yılınızı doldurdunuz. Bu süre içinde ekonomik krizden terör saldırılarına birçok zorluk aşıldı. Siz nasıl bir yol izlediniz?

- Sektörü en fazla etkileyen Reina saldırısı oldu. Yurt dışındaki yansımaları çok kötüydü. O döneme baktığımda yine de bir mucizenin gerçekleştiğini düşünüyorum. Normal şartlarda kimsenin gelmemesi gerekiyordu ama bunun olmaması için bütün kültür ve sanat kuruluşları olarak olağanüstü bir çaba sarfettik. Zorlu PSM olarak lojistik ve teknik imkanlarımızı, güvenilirliğimizi krokilerle, mektuplarla, e-postalarla hatta yüz yüze görüşerek defalarca anlattık. Yerli yapımlara yönelmemiz ise tam olarak o zamana denk gelmiyor. Göreve başlar başlamaz programlara baktığımda birçok eksik vardı, o eksikliklerden biri de yerli müzik ve yerli tiyatro alanındaki prodüksiyonlardı.