Alice müzikali başlamadan 40 bin bilet sattı! Murat Abbas: Yerli müzikal imdadımıza yetişti

Abbas, bu dönemde ekibiyle bir yandan yurt dışına yönelik imaj yenileme ve güvenilirliği tekrar sağlama çalışmaları yürütürken bir yandan da yerli yapımlara daha fazla alan açarak kendi deyimiyle 'mucize'nin gerçekleşmesini sağladı. Vestel Gururla Yerli konser serisi kapsamında bugüne kadar 100'ün üzerinde konser gerçekleşti. Teoman, Şebnem Ferah, MFÖ, Levent Yüksel gibi isimlerin konserlerini 135 bin kişi izledi. Tümüyle yerli imkanlarla sahneye konan Alice müzikali başlamadan 40 bin bilet sattı. Gelecek hedefleri arasında yerli yapımların ve sanatçıların yurt dışında ülkemizi temsil edebilmesi için gereken koşulları oluşturmak olan Abbas'la geçen dört yılı konuştuk. Tabii ki zamanının çoğunu geçirdiği Zorlu PSM'deydik...