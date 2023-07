Giriş Tarihi: 11.07.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 14:50

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Uzun süreli birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen ünlü çiftten son olarak şaşırtan bir haber geldi. Nikah masasına oturmaları beklenirken sürpriz bir karar alan Alina Boz ile Mithat Can Özer'in, 4 yıllık birlikteliklerine nokta koyduğu iddia edildi. İşte ayrılığın detayları...