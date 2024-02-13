Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
12:00
Alina Boz'un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana "Anne-kız değil sanki abla kardeş"
Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Evirgen ve Boz, düğünün ardından rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Özel hayatı ile merak edilen güzel oyuncu Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...