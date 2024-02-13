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Haberler Galeri Alina Boz'un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana "Anne-kız değil sanki abla kardeş"
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:00

Alina Boz'un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana "Anne-kız değil sanki abla kardeş"

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu. Sade bir törenle evlenen Evirgen ve Boz, düğünün ardından rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Özel hayatı ile merak edilen güzel oyuncu Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Alina Boz’un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana Anne-kız değil sanki abla kardeş

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Alina Boz’un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana Anne-kız değil sanki abla kardeş

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti.

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Alina Boz’un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana Anne-kız değil sanki abla kardeş

Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.

Alina Boz’un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana Anne-kız değil sanki abla kardeş

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası...Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirmişti.

Alina Boz’un güzelliğinin sırrı belli oldu! Alina Boz ile Rus annesi yan yana Anne-kız değil sanki abla kardeş

Balayını ertelemek zorunda kalan çift, Danimarka'da karlı bir tatil yaptı.

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