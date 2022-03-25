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Haberler Galeri Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a romantik kutlama: "5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız..."
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:53

Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a romantik kutlama: "5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız..."

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten son olarak katıldıkları bir açılışta mutluluk pozu vermişti. 32 yaşına basan Buse Varol'a eşi Alişan'dan romantik kutlama geldi. Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile ilişkilerinin başlarında çekilmiş ilk karelerini paylaşarak "5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız... Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" dedi. Alişan'ın eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladığı romantik paylaşıma sanatçı dostlarından da beğeni yağdı. İşte yeni yaşını kutlayan Buse Varol'a eşi Alişan'ın ilanı aşkı...

Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a romantik kutlama: 5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız...

Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.

Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a romantik kutlama: 5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız...

Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde barıştı.

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Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a romantik kutlama: 5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız...

Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.

Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a romantik kutlama: 5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız...

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar eridi.

Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a romantik kutlama: 5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız...

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler.

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