Alişan aşkını haykırdı! Şarkıcı Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a romantik kutlama: "5 yıl oldu, bu birlikte ilk fotoğrafımız..."

Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:53

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten son olarak katıldıkları bir açılışta mutluluk pozu vermişti. 32 yaşına basan Buse Varol'a eşi Alişan'dan romantik kutlama geldi. Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile ilişkilerinin başlarında çekilmiş ilk karelerini paylaşarak "5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız... Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" dedi. Alişan'ın eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladığı romantik paylaşıma sanatçı dostlarından da beğeni yağdı. İşte yeni yaşını kutlayan Buse Varol'a eşi Alişan'ın ilanı aşkı...