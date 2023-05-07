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Haberler Galeri Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:08

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile eşi eşi Buse Varol arasında kriz çıkmıştı. Son olarak Buse Varol ve Alişan evlilik yıldönümünlerini kutladı. Buse Varol'un Alişan'a yazdığı evlilik yıldönümündeki ifadeler sosyal medyada, acaba kayınvalidesine mi göndermede bulunuyor şeklinde yorumlandı. Şarkıcı Alişan, ailesi hakkında yapılan yorumlara sinirlendi. "Günah bu yaptığınız" diyen Alişan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Beş yıl önce gösterişli bir tören ile nikah masasına oturan ünlü çift Alişan ile Buse Varol, Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocukları ile evliliklerini taçlandırmıştı.

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ikili, her hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Son olarak evliliklerinde 5 yılı deviren Alişan ile Buse Varol, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Buse Varol'un evlilik yıl dönümü için yaptığı paylaşıma düştüğü not, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı. Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

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