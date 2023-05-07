Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:08

Evlilik yıl dönümünü kutlaması sonrası çileden çıktı! Alişan: Günah bu yaptığınız

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile eşi eşi Buse Varol arasında kriz çıkmıştı. Son olarak Buse Varol ve Alişan evlilik yıldönümünlerini kutladı. Buse Varol'un Alişan'a yazdığı evlilik yıldönümündeki ifadeler sosyal medyada, acaba kayınvalidesine mi göndermede bulunuyor şeklinde yorumlandı. Şarkıcı Alişan, ailesi hakkında yapılan yorumlara sinirlendi. "Günah bu yaptığınız" diyen Alişan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.