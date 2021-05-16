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Haberler Galeri Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 10:13

ile çiftinin kızları tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla verdi...

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak çocuklarıyla evinin bahçesinde verdi. 'e "Tam bayram şekeri" yorumları yapılırken oğlu Burak ise babası Alişan'a benzetildi. İşte Eliz ve Burak...

Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı.

Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...

Evlendikten sonra kariyerine ara veren ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı.

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Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...

Sosyal medyada oldukça aktif olan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...

Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan son olarak çocuklarıyla evinin bahçesinde verdi.

Alişan ile Buse Varol çiftinin kızları Eliz tam bayram şekeri! Buse Varol evinin bahçesinde çocuklarıyla bayram pozu verdi...

'un minik kızı 'e "Tam bayram şekeri" yorumları yapılırken oğlu ise babası 'a benzetildi.

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