Alişan ile Buse Varol'un minik kızları Eliz tam bayram şekeri! Güzel anne Buse Varol çocuklarıyla bayram pozu verdi...

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu Burak ve kızı Eliz'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak çocuklarıyla evinin bahçesinde bayram pozu verdi. Buse Varol'un minik kızı Eliz'e "Tam bayram şekeri" yorumları yapılırken oğlu Burak ise babası Alişan'a benzetildi. İşte Alişan ile Buse Varol'un çocukları Eliz ve Burak...