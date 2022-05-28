Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 16:47

Alişan'dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan "çocukların bana emanet" demişti... "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"

Şarkıcı Alişan, geçen yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşamıştı. Evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalışan Alişan, genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'a bir söz vermiş, "4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" demişti. Alişan bugün büyük bir gurur yaşadı. Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan okulların kapanmasına sayılı günler kala sunum yaptı. O anlarda duygulanan Alişan, hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...