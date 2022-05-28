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Haberler Galeri Alişan'dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan "çocukların bana emanet" demişti... "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"
Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 16:47

Alişan'dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan "çocukların bana emanet" demişti... "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm"

Şarkıcı Alişan, geçen yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşamıştı. Evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalışan Alişan, genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'a bir söz vermiş, "4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" demişti. Alişan bugün büyük bir gurur yaşadı. Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan okulların kapanmasına sayılı günler kala sunum yaptı. O anlarda duygulanan Alişan, hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

Alişan’dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan çocukların bana emanet demişti... Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm

Ünlü şarkıcı Alişan'ın biricik kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Alişan’dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan çocukların bana emanet demişti... Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve şöyle demişti:

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Alişan’dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan çocukların bana emanet demişti... Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm

"4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet."

Alişan’dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan çocukların bana emanet demişti... Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Alişan’dan duygu dolu paylaşım! Kardeş acısı yaşayan Alişan çocukların bana emanet demişti... Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

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