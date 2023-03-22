Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:25

Alişan'dan eşi Buse Varol’a erken doğum günü kutlaması! Aşk pozlarına Buse Varol'un güzelliği damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un erkek kardeşi Kaan Varol'un nişanında ortaya çıkan ünlü çift aşklarıyla düşman çatlatmıştı. Alişan oyuncu eşi Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. 2018 yılında hayatlarını birleştiren İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Alişan ile Buse Varol son olarak aşk pozlarıyla yine övgüleri topladı. 33 yaşı basacak olan Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi. Buse Varol geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.