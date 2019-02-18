Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...
Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...
Alişan, oğlu Burak için kesenin ağzını açtı... Babalık heyecanı yaşayan ve Buse Varol ile örnek bir evlilik sergileyen Alişan, oğlu doğar doğmaz yatırımlara başladı. Oğlu Burak doğmadan önce evini değiştiren Alişan ve Buse Varol çifti, Burak doğar doğmaz hemen bankaya koştular. İşte Alişan ve Buse Varol'un oğlulları Burak için yaptıkları dev yatırım ve diğer ünlülerin yatırımları...
Giriş Tarihi: 18.02.2019
10:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019
10:59