Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

Alişan ile Buse Varol'un oğulları Burak, 4 gün önce dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana oğlunu kucağından indirmeyen Alişan, oğlu için dev yatırım yaptı. Doğum öncesi Alişan ve Buse Varol çifti oğulları için ev değiştirmişti. İddiaya göre Alişan bu kez de oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdı.