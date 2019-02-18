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  • Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

, oğlu Burak için kesenin ağzını açtı... Babalık heyecanı yaşayan ve ile örnek bir evlilik sergileyen Alişan, oğlu doğar doğmaz yatırımlara başladı. Oğlu Burak doğmadan önce evini değiştiren Alişan ve Buse Varol çifti, Burak doğar doğmaz hemen bankaya koştular. İşte Alişan ve Buse Varol'un oğlulları Burak için yaptıkları dev yatırım ve diğer ünlülerin yatırımları...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 10:59
Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

ile 'un oğulları Burak, 4 gün önce dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana oğlunu kucağından indirmeyen Alişan, oğlu için dev yatırım yaptı. Doğum öncesi Alişan ve Buse Varol çifti oğulları için ev değiştirmişti. İddiaya göre Alişan bu kez de oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdı.

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Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

ALİŞAN'DAN OĞLUNA 1 MİLYON LİRA...

'ın geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı yavrusu Burak için 1 milyon liralık yatırım yaptığı iddia edildi.

Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

Oyuncu geçtiğimiz günlerde sezaryen yöntemi ile 4,5 kilo ağırlığında oğlu Burak'ın kucağına almıştı.

Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

'da oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

Ayrıca ünlü çiftin çocuklarının geleceği için bu hesaba sürekli para yatıracağı da ortaya çıktı. Doğum öncesinde ise oğlu için ev değiştirmişti. İşte diğer ünlü isimlerin yatırımları...

Alişan'dan oğluna dev yatırım! Alişan oğlu Burak için...

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.

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