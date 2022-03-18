Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:37

Alişan'ın eşi Buse Varol adeta eridi! Estetiksiz halleri olay olmuştu... Buse Varol'un son haline beğeni yağdı!

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Birlikte aşk pozları veren, Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına gelmişti. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten Buse Varol son olarak verdiği kilolarla gündem oldu. İmaj değişikliğine giden Buse Varol daha önce estetiksiz hali ile çok konuşulmuştu. İncecik kalan Buse Varol'un son hali beğeni topladı.