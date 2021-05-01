Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:38

'ın eşi setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol'un siyah elbisesi ile verdiği poza eşi Alişan da kayıtsız kalamadı. İşte ...

Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

Evlendikten sonra kariyerine ara veren ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

Sosyal medyada oldukça aktif olan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti.

Alişan'ın eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Oyuncu Buse Varol'dan 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu!

"Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan 'un siyah elbisesi ile verdiği poza eşi da kayıtsız kalamadı.

SON DAKİKA