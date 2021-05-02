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Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:48
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!
Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu Burak ve kızı Eliz'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol'un siyah elbisesi ile verdiği poza eşi Alişan da kayıtsız kalamadı. İşte Alişan'ın eşiBuse Varol'un siyah şıklığı...