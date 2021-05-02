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Haberler Galeri Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:48

'ın oyuncu eşi setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol'un siyah elbisesi ile verdiği poza eşi Alişan da kayıtsız kalamadı. İşte ...

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

Şarkıcı ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

Evlendikten sonra kariyerine ara veren ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı.

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Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

Sosyal medyada oldukça aktif olan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

Oğlu ve kızı 'in ardından hızla eski formuna kavuşan son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol setlere mi dönüyor? Buse Varol'un 'Dönüşüm muhteşem olacak' pozu mest etti!

"Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan 'un siyah elbisesi ile verdiği poza eşi da kayıtsız kalamadı.

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