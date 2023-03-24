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Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü "Ağzı yamulmuş yazık"
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:40

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü "Ağzı yamulmuş yazık"

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. Çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Alişan'ın eşi Buse Varol yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Buse Varol'un kutlama sırasında yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı. Alişan'ın eşinin son halini görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu. 33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede yaptığı açıklamalar ile kafaları karıştırdı. Buse Varol'dan 3. çocuğa yeşil ışık yandı. Buse Varol'un "Belki ailemiz daha da büyür" sözleri hamile mi? sorularını beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar…

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü Ağzı yamulmuş yazık

Buse Varol hamile mi? Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'dan kafa karıştıran açıklama geldi. Öte yandan; Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Buse Varol'un kutlama sırasında yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı. Alişan'ın eşinin son halini görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu.

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü Ağzı yamulmuş yazık

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü Ağzı yamulmuş yazık

Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü Ağzı yamulmuş yazık

25 Mart 1990 doğumlu olan Buse Varol'a yeni yaş kutlaması erken geldi.

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü Ağzı yamulmuş yazık

Eşi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Buse Varol'un verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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