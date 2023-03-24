Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:40

Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü "Ağzı yamulmuş yazık"

2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol'un ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı. Çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Alişan'ın eşi Buse Varol yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Buse Varol'un kutlama sırasında yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı. Alişan'ın eşinin son halini görenler "Ağzı yamulmuş yazık" yorumlarında bulundu. 33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede yaptığı açıklamalar ile kafaları karıştırdı. Buse Varol'dan 3. çocuğa yeşil ışık yandı. Buse Varol'un "Belki ailemiz daha da büyür" sözleri hamile mi? sorularını beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar…