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Haberler Galeri Alişan'ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı "Babasının oğlu" dedirtti! Alişan'dan oğlu Burak'a "bıyık yakıştı"
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:21

Alişan'ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı "Babasının oğlu" dedirtti! Alişan'dan oğlu Burak'a "bıyık yakıştı"

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu Burak ile yaptığı paylaşım ile gülümsetti. Alişan'ın bıtık efekti uyguladığı oğlu Burak ile pozuna "Babasının oğlu" yorumları yağdı. İşte şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol'un çocukları Eliz ve Burak ile mutluluk pozları...

Alişan’ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı Babasının oğlu dedirtti! Alişan’dan oğlu Burak’a bıyık yakıştı

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.

Alişan’ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı Babasının oğlu dedirtti! Alişan’dan oğlu Burak’a bıyık yakıştı

Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı.

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Alişan’ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı Babasının oğlu dedirtti! Alişan’dan oğlu Burak’a bıyık yakıştı

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alişan’ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı Babasının oğlu dedirtti! Alişan’dan oğlu Burak’a bıyık yakıştı

Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu Burak ile yaptığı paylaşım ile gülümsetti.

Alişan’ın oğlu Burak ile gülümseten paylaşımı Babasının oğlu dedirtti! Alişan’dan oğlu Burak’a bıyık yakıştı

Alişan'ın bıtık efekti uyguladığı oğlu Burak ile pozuna "Babasının oğlu" yorumları yağdı.

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