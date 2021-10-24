Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 12:46
Alişan'ın oğlu Burak ile paylaşımı "Babasının oğlu" dedirtti! Alişan'dan oğlu Burak'a "bıyık yakıştı"
Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu Burak ile yaptığı paylaşım ile gülümsetti. Alişan'ın bıtık efekti uyguladığı oğlu Burak ile pozuna "Babasının oğlu" yorumları yağdı. İşte şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol'un çocuklarıEliz ve Burak ile mutluluk pozları...