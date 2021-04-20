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Haberler Galeri Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 07:31

'ın oğlu ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte ile yeni pozu...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı. Alişan'ın oğlu ve kızı ile paylaşımına beğeni yağarken "Biri babaya, biri anneye benziyor" yorumları yapıldı. babasına, kızı Eliz ise annesi Buse Varol'a benzetildi... İşte ile yeni pozu...

Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni paylaşım geldi.

Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan oğlu ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı.

Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...

İşte 'ın çocukları ile yeni pozu...

Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımına yorum yağdı: Biri babası biri tıpkı annesi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...

'ın oğlu ve kızı ile paylaşımına beğeni yağarken "Biri babaya, biri anneye benziyor" yorumları yapıldı.

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