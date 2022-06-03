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Haberler Galeri Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş'a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:17

Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş'a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan geçtiğimiz günlerde genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi hüzünlendirmişti. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, ise paylaşımı ile herkesi ağlattı. Kaybettiği eşi Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayarak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Merve Tektaş duygusal bir de not düştü. Özlemini haykıran Merve Tektaş'ın yazdıkları yürek dağladı... İşte Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'ın kaybettiği eşi Selçuk Tektaş'a seslendiği o paylaşım...

Alişan’ın yengesi Merve Tektaş’tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş’a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Sekçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında korona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan, geçtiğimiz günlerde kardeşinin doğum gününde yaptığı paylaşım ile herkesi hüzne boğmuştu.

Alişan’ın yengesi Merve Tektaş’tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş’a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Kardeşinin ölümü ile büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı.

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Alişan’ın yengesi Merve Tektaş’tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş’a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Alişan'dan genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım gelmişti.

Alişan’ın yengesi Merve Tektaş’tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş’a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı.

Alişan’ın yengesi Merve Tektaş’tan duygusal paylaşım! Merve Tektaş kaybettiği eşi Selçuk Tektaş’a seslendi: Elbet bir gün buluşacağız...

Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, yaşasaydı 42 yaşında olacak olan eşinin doğum gününde paylaşımı ile herkesi ağlatmıştı.

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