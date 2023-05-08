Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:28

Alişan’la fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şaşırttı

Aynalı Tahir, Zehirli Sarmaşık, Kaybolan Yıllar gibi projelerle bir döneme damga vuran oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti. Magazinden uzak bir hayatı tercih eden Yeşim Büber sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu. Aynalı Tahir dizisindeki Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Teknede yaşamayı tercih eden Yeşim Büber, karşılaştıkları zorlukları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte değişimi ile dikkat çeken Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber'in son hali...