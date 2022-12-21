Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki… Yıllar sonra görenler tanıyamadı!

Ayberk Koçar, 2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı. Sanem Çelik ile oynadığı dizide henüz 4 yaşındaydı Ayberk. 76 hafta boyunca evlerimize konuk oldu ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, bir süre sonra ''Pulsar'', ''Son Osmanlı Yandım Ali'', ''Benim Hala Umudum Var'' ve 'Hayde Bre'' gibi yapımlarda karşımıza çıktı. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandı. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...