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Haberler Galeri Aliye'nin Arda'sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:26

Aliye'nin Arda'sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

Ayberk Koçar, 2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı. Sanem Çelik ile oynadığı dizide henüz 4 yaşındaydı Ayberk. 76 hafta boyunca evlerimize konuk oldu ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, bir süre sonra ''Pulsar'', ''Son Osmanlı Yandım Ali'', ''Benim Hala Umudum Var'' ve 'Hayde Bre'' gibi yapımlarda karşımıza çıktı. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 22 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandı. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...

Aliye’nin Arda’sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

Bir döneme damgasını vuran Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...

Aliye’nin Arda’sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aliye dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.

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Aliye’nin Arda’sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisi, günümüzde bile birçok kişinin hafızasında yer alıyor.

Aliye’nin Arda’sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

Aliye dizisinde hayat verdiği Arda karakteriyle hafızalara kazınan Ayberk Koçar, o dönemde çok küçük bir yaşta olmasına rağmen başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aliye’nin Arda’sını yıllar sonra görenler tanıyamadı! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar 18 yılda öyle bir değişti ki…

Dizide rol aldığı sırada henüz 4 yaşında olan ve sevimli halleri ile dikkatleri üzerine çeken Ayberk Koçar, artık büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

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