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'nin 'sı aşık oldu!

, 2000'li yıllara damga vuran '' dizisinde canlandırdığı karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı. ile oynadığı dizide henüz 4 yaşındaydı Ayberk. 76 hafta boyunca evlerimize konuk oldu ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, yıllar sonra 'Hayde Bre' filmi ile izleyici karşısına çıktı. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 19 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, 'ni kazandı. Ayberk Koçar geçen zaman içerisinde aşkı da buldu! Yeliz Cebioğlu ile aşk yaşayan Ayberk Koçar sevgilisiyle fotoğraflarını 'hayatımın aşkı' notuyla 'da paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 14:19
Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve adını başarılı projelerde duyuran gündeme oturdu. İşte dizisinin küçük 'sı, Ayberk Koçar hakkında merak edilenler. Aliye dizisi ile çocuk yaşta başarılı oyunculuk sergileyen Ayber Koçar'ın kim olduğu araştırılıyor. İşte Ayberk Koçar kimdir sorusunun yanıtı. 4 yaşındayken oyunculuğa adım atarak, Aliye dizisindeki Arda rolü ile tanınmıştır. Eğitimine ağırlık veren Ayberk Koçar, şimdilerde 19 yaşında bir delikanlı! Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, 'ni kazandı. Ayberk Koçar geçen zaman içerisinde aşkı da buldu! Yeliz Cebioğlu ile aşk yaşayan Ayberk Koçar sevgilisiyle fotoğraflarını 'hayatımın aşkı' notuyla 'da paylaştı.

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

BİRSU DEMİR

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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

BİRSU DEMİR

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

BİRSU DEMİR

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

BİRSU DEMİR

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

ZEYNEP ÖZKAYA

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar aşık oldu!

ZEYNEP ÖZKAYA

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