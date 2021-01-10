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Haberler Galeri Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte 'ın ...

Usta oyuncu 'in torunu , bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Magazin gündeminde sıkça yer bulunan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar 2021 yılının ilk günlerinde güzel haberi verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Aslışah Alkoçlar, nişan yüzüğünü taktı. Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar mavi elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın ...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 10:14
Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen ile çifti nişanlanarak mutlu haberi sevenlerine duyurdu.

Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Usta oyuncu 'in torunu , bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

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Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı 'ın evlilik teklifini kabul eden , nişan yüzüğünü taktı.

Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan mavi elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Aslışah Alkoçlar ile 'ın ...

Alkoçlar ailesine yeni damat! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi.

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