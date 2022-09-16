Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Masayı terk eden Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca oteli birbirine kattı. Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre, Burak Deniz bir skandala imza attı. Şahmaran dizisi oyuncusu Burak Deniz, hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Otelde fazla alkol tüketttiği söylenen Burak Deniz'in hedefinde meslektaşı Nilperi Şahinkaya vardı. Altın Koza Film Festivali nedeniyle uzun süredir aşk yaşadığı Emre Yusufi ile otelde konaklanmaya gelen Nilperi Şahinkaya, olay çıkaran Burak Deniz'in küfürlü çirkin saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı. İşte Burak Deniz'in olaylı gecesinin ayrıntıları...