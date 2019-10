'Fırıncının Karısı' adlı filmde fırıncıyı canlandıran Alper Kul’dan ilgi çekici açıklama! Sincap gibi besleniyorum çünkü…

İKİNCİ ÇOCUKTAN SONRA ANKSİYETE YAŞADIM

■ Ölüm korkusu var mı?

Geçen sene Leo olduktan sonra bir-iki ay anksiyete yaşadım. İki-üç ay geçti, sürekli bir halsizlik, hasta olma modu. Doktorlar birbirlerine yolluyorlar. Konunun psikolojik olduğu ortaya çıktı. Çocukların gelecekleriyle alakalı endişeler bana yük oldu. Ama eşim Aylin (Kontente) çok rahat, beni de çok rahatlattı, telkinle çözdük.



İSVEÇLİ OLSAM SIKINTIDAN PATLARDIM

Oyuncu için farklı tipleri oynamak nasıl bir duygu?

Müthiş. Mesleğime her geçen gün tutkuyla bağlanıyorum. O kadar çok değişik tip var ki. İyi ki İsveçli, Norveçli değilim. Oralı olsaydım, tekdüze oynayıp durur, sıkıntıdan patlardım. Yaşadığımız coğrafyaya bayılıyorum. Burada her kilometrede aksan, kültür, iklim, karakter her şey değişiyor. İnanılmaz bir şey.