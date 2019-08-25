Altın Mimir: Nafaka alan kadın da var erkek de!

ÇALIŞAN KADIN BİR ŞEY İSTEMİYOR

"Çalışan kadına nafaka veren tek bir hâkim yok. Durum evlilik birliği sırasındaki tarafların oluşturdukları yaşam standardına bakılarak değerlendiriliyor. Kadın ve erkeğin evliyken oluşturdukları ortak bütçe boşanma ile birlikte daralıyor. Çünkü ne yazık ki kadın erkekle aynı işi yaptığında dahi eşit ücretler anlamamakta .Kadın genelde erkekten daha az maaş alan taraf. Kadın kendi geliri ile evlilikteki standartlarını sağlayamıyorsa ve kusursuzsa hakim ona göre bir nafaka bağlamakta. Buradaki önemli husus şu ki; ekonomik olarak yaşantısını idame ettiren hiçbir kadın nafaka istemiyor. Çocukları için isteyenler var sadece. Kendisi için asla bir şey istemiyorlar. Zaten çocuk yok ise, eşlerin boşandıktan sonra birbirleri ile alakaları kalmıyor bir süre sonra. Ancak çocuk varsa zorunlu ilişkiler devam ediyor. Çünkü karı kocalıktan boşayabilirsin ama anne ve babalıktan boşanma diye bir şey olamaz. Öte yandan kadın çalışıyorsa elde ettiği gelirin neredeyse tamamını ailesi, çocuğu için harcıyor ama erkek böyle değil. Önce kendine kalanı ailesine harcıyor. Hele kadın çalışıyorsa ve her şeyi yapıyorsa 'ben neden çalışayım ki' diyen kadının parasına göz koyan sayısız erkekler var ne yazık ki."