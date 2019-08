Altın Mimir: Nafaka alan kadın da var erkek de!

GELİRİ OLMADIĞI İÇİN ŞİDDETE KATLANAN KADINLAR VAR

"Her bir ailenin sorunları ve ekonomik güçleri de farklı. Gücü olmayan birine mahkeme nafaka ödeme yükümlülüğü getirebilir mi? Getiremez. Evet bir nafaka problemimiz var ve bunun mağdurları da ne yazık ki sadece kadınlar. Kadının neden nafakaya ihtiyaç duyduğu tartışılmalı. Kadın istihdamının artması lazım ki, nafakaya muhtaç olmasınlar. Her mahalle ve her semtte kadının çalışmasını artırabilmek için kreş yapılması lazım. çocuğunu günenli yere bırakabilen kadın çalışmaya gidebilir. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet görüp hiçbir ekonomik geliri olmadığı için buna katlanan binlerce kadınımız var."