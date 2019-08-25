Altın Mimir: Nafaka alan kadın da var erkek de!

KUSURLU İSE ALAMIYOR
"Kadın çalışmıyorsa ve kusursuzsa, erkek asgari ücret dahi alıyor olsa, maaşının bir miktarını nafaka olarak veriyor. Nafaka miktarı, evliliğin süresi, durumu, tarafların yaşları, eğitimleri göz önünde bulundurularak belirleniyor. Kadın kusurlu ise zaten nafaka verilmiyor. Kötü niyetli hemcinslerimiz de var. Nafakayı gelir kapısı olarak görüyorlar. Burada hâkimin çok uyanık olması gerekiyor. Bunu görüp ona göre karar vermeli. Diğer taraftan kötü niyetli erkekler de var. Fabrika sahibi ama nafaka ödememek için kendini fabrikasında çalışan bir işçi olarak gösteriyor. 3 bin lira geliri varmış gibi bir izlenin veriyor. Bu noktada hâkimlerin çok uyanık olması gerekiyor. En büyük iş onlara düşüyor.