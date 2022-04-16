Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Son dakika haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları....