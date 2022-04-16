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Haberler Galeri Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:26

Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Son dakika haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları....

Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Son dakika haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

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Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Son olarak hamilelik pozları ile sosyal medyada boy gösteren Başak Dizer'in doğum yaptığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Oğlu Kurt Efe'nin doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadığı söylendi.

Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Kıvanç Tatlıtuğ ise, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. [🙏🏻] Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…" ifadelerini kullandı.

Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi..

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