Altın saçlı Kurt Efe Tatlıtuğ! Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olma sevinci... İlk paylaşım ondan geldi!

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Kıvanç Tatlıtuğ ise, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. [🙏🏻] Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…" ifadelerini kullandı.