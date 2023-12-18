Aman Sinan görmesin Gülibik! Akasya Durağı’nın Gülbin’i cüretkar pozları ile yaktı geçti! Aslı Altaylar’ın son hali olay!

Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Akasya Durağı'nun Gülbin'i şimdi ne yapıyor? Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar, aradan geçen yıllara rağmen güzelliği ile kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın cesur pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları yağıyor...