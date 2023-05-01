Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
11:00
Amca gibi amca! Alişan'dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan son olarak büyük bir jest yaptı. Kendisi de iki çocuk babası olan Alişan yeğenlerine düşkünlüğü ile takdir topluyor. Kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan yeğenlerinin geleceğini de garanti altına almayı ihmal etmiyor. Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyon TL'lik ev aldı. İşte haberin ayrıntıları...