Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Selçuk'um bir yerlerden bizi izliyor ve bugün onun en telaşlı günü. 'Doğum günün kutlu olsun Mervoş' diyecekti ve kim bilir ne sürprizler hazırlayacaktı. Allah'ımdan tek dileğim sağlık hepimiz için. Eyşan'ımla, Ceylan'ımla inşallah uzun bir ömür. Hep başlarında ol onların. Ayrıca kardeşimi de hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Gelinim, kardeşim.

