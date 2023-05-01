Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Amca gibi amca! Alişan'dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:00

Amca gibi amca! Alişan'dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan son olarak büyük bir jest yaptı. Kendisi de iki çocuk babası olan Alişan yeğenlerine düşkünlüğü ile takdir topluyor. Kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan yeğenlerinin geleceğini de garanti altına almayı ihmal etmiyor. Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyon TL'lik ev aldı. İşte haberin ayrıntıları...

Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş genç yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından ne Alişan'ın kardeş acısı dindi ne de yengesi Merve Tektaş'ın...

Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Kızları Eyşan ile Ceylan'ın babası Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra tarifsiz bir acı yaşayan Merve Tektaş, yeni yaşına hayat arkadaşı olmadan kızlarına, ailesine sarılarak girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Merve Tektaş işe Selçuk Tektaş'ın birlikte çekilen karesini yayınlayan şarkıcı Alişan gelinim dediği yengesinin yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Selçuk'um bir yerlerden bizi izliyor ve bugün onun en telaşlı günü. 'Doğum günün kutlu olsun Mervoş' diyecekti ve kim bilir ne sürprizler hazırlayacaktı. Allah'ımdan tek dileğim sağlık hepimiz için. Eyşan'ımla, Ceylan'ımla inşallah uzun bir ömür. Hep başlarında ol onların. Ayrıca kardeşimi de hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Gelinim, kardeşim.

Amca gibi amca! Alişan’dan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk jest! Şarkıcı Alişan yeğenlerine ev aldı!

Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor.

SON DAKİKA