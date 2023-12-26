Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Ameliyatı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" ifadelerini kullandı.