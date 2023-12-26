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Haberler Galeri Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 18:29

Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecini hemen başlattı. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları oldu. Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, ülkeye geri döndü ve ameliyat oldu. İşte ünlü sanatçı Tanyeli'nin son hali ve oğullarıyla yepyeni paylaşımı!

Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

AMELİYAT OLDU

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

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Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Ameliyatı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" ifadelerini kullandı.

Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

TANYELİ'NİN SON HALİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bugün yeni bir paylaşım yapan sanatçının son hali de ortaya çıktı.

Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!

SAÇLARI UZAMAYA BAŞLADI! OĞULLARIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Oğullarıyla paylaşım yapan Tanyeli'nin saçlarının uzamaya başladığı gözlemlendi.

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