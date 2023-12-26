Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
18:29
Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!
Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecini hemen başlattı. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları oldu. Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, ülkeye geri döndü ve ameliyat oldu. İşte ünlü sanatçı Tanyeli'nin son hali ve oğullarıyla yepyeni paylaşımı!