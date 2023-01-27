Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Geçtiğimiz yaz yapılan iki ayrı düğün töreniyle dünya evine giren Ebru Şahin ile Cedi Osman, ABD'deki yeni evlerini seçti. İstanbul'da kirası 80 bin lira olan evde oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez 2 bin 500 dolarlık (47 bin TL) bir villayı tercih etti. Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti. Ünlü çift, yeni adres olarak ise Cedi Osman'ın birçok takım arkadaşının da yaşadığı Ohio'nun banliyosu olan Bratenahl isimli kasaba seçti. İşte ünlü çiftin rüya gibi olan evleri…