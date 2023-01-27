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Haberler Galeri Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:48

Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle magazin gündeminin en çok konuşulanlarından olmuştu. Yayınladığı dönem büyük bir ilgi ile izlenen Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle gönüllere taht kuran 28 yaşındaki Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland'da çektiği kareleri sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşıyor. Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti. Ebru Şahin ile NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen eşi Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine yerleşti. Çift, Ohio'nun banliyösü olan Bratenahl kasabasında bir villaya taşındı. İşte ünlü çiftin aşk yuvası

Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Geçtiğimiz yaz yapılan iki ayrı düğün töreniyle dünya evine giren Ebru Şahin ile Cedi Osman, ABD'deki yeni evlerini seçti. İstanbul'da kirası 80 bin lira olan evde oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez 2 bin 500 dolarlık (47 bin TL) bir villayı tercih etti. Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti. Ünlü çift, yeni adres olarak ise Cedi Osman'ın birçok takım arkadaşının da yaşadığı Ohio'nun banliyosu olan Bratenahl isimli kasaba seçti. İşte ünlü çiftin rüya gibi olan evleri…

Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Ebru Şahin ile NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen eşi Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine yerleşti.

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Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Çift, Ohio'nun banliyösü olan Bratenahl kasabasında aylık kirası 2.500 dolar olan bir villaya taşındı

Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Geçtiğimiz yaz yapılan iki ayrı düğün töreniyle dünya evine giren Ebru Şahin ile Cedi Osman, ABD'deki yeni evlerini seçti.

Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Takvim'in haberine göre; Yıldız basketbolcunun NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'de forma giymesi nedeniyle Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan Şahin de bir yandan yeni projesine başladı.

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