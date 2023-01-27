Amerika’daki yeni evlerini seçtiler! Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın yeni adresi Bratenahl kasabası! İşte ünlü çiftin büyüleyici aşk yuvası…

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle magazin gündeminin en çok konuşulanlarından olmuştu. Yayınladığı dönem büyük bir ilgi ile izlenen Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle gönüllere taht kuran 28 yaşındaki Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın da forma giydiği Cleveland'da çektiği kareleri sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşıyor. Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti. Ebru Şahin ile NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen eşi Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine yerleşti. Çift, Ohio'nun banliyösü olan Bratenahl kasabasında bir villaya taşındı. İşte ünlü çiftin aşk yuvası…