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alışverişte görüntülendi

Angelina Jolie, güneş gözlüğü ve siyah kemerli paltosuyla Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi

Giriş Tarihi: 23.03.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 15:58
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alışverişte görüntülendi
Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Altı çocuk annesi Jolie, çocukları Zahara (13) ve Knox (9) ile birlikte alışveriş yaptı.

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alışverişte görüntülendi
Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Diğer çocukları Maddox (16), Pax (14), Shiloh (11) ve Knox'un ikiz kardeşi Vivienne'in (9) aile alışverişine katılmadığı görüldü. 42 yaşındaki ABD'li yıldızın market içinde alışveriş yaparken güneş gözlüğünü çıkarmaması dikkat çekti.

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alışverişte görüntülendi
Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Siyah kemerli paltosuyla dikkat çeken Jolie alışverişe odaklanırken, Zahara ve Knox'un aralarında şakalaştıkları görüldü.

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alışverişte görüntülendi
Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Jolie'nin, Brad Pitt'e karşı Eylül 2016'da açtığı boşanma davasından bu yana hayatına birinin girmediği biliniyor. Geçen ay Jolie ve Pitt'in mahkemeye giderek boşanma anlaşmalarını uzattıkları öğrenildi.

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alışverişte görüntülendi
Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Çift, altı çocuğun velayeti için geçici olarak anlaşmaya varmış, dava süresince çocukların anneleriyle kalması kararlaştırılmıştı. Anlaşmaya göre Pitt'in de 'ta ile birlikte yaşayan çocuklarını ziyaret etme hakk

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