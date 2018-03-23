Angelina Jolie alışverişte görüntülendi

Angelina Jolie, güneş gözlüğü ve siyah kemerli paltosuyla Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi Altı çocuk annesi Jolie, çocukları Zahara (13) ve Knox (9) ile birlikte alışveriş yaptı. Diğer çocukları Maddox (16), Pax (14), Shiloh (11) ve Knox'un ikiz kardeşi Vivienne'in (9) aile alışverişine katılmadığı görüldü. 42 yaşındaki ABD'li yıldızın market içinde alışveriş yaparken güneş gözlüğünü çıkarmaması dikkat çekti. Siyah kemerli paltosuyla dikkat çeken Jolie alışverişe odaklanırken, Zahara ve Knox'un aralarında şakalaştıkları görüldü. Jolie'nin, Brad Pitt'e karşı Eylül 2016'da açtığı boşanma davasından bu yana hayatına birinin girmediği biliniyor. Geçen ay Jolie ve Pitt'in mahkemeye giderek boşanma anlaşmalarını uzattıkları öğrenildi. Çift, altı çocuğun velayeti için geçici olarak anlaşmaya varmış, dava süresince çocukların anneleriyle kalması kararlaştırılmıştı. Anlaşmaya göre Pitt'in de Los Angeles'ta Angelina Jolie ile birlikte yaşayan çocuklarını ziyaret etme hakk