Giriş Tarihi: 17.04.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
22:43
Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!
İki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan iddiaları yalanlamıştı. Ünlü çiftten Anıl Altan eşi Pelin Akil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Aşk dolu bir paylaşım yapan Anıl Altan'ın eşiyle fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte Anıl Altan'ın dikkat çeken o paylaşımı!