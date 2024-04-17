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Haberler Galeri Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:43

Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

İki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan iddiaları yalanlamıştı. Ünlü çiftten Anıl Altan eşi Pelin Akil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Aşk dolu bir paylaşım yapan Anıl Altan'ın eşiyle fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte Anıl Altan'ın dikkat çeken o paylaşımı!

Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı.

Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADILAR

Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan iddiaları yalanlamıştı.

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Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

EŞİNDEN ÖZEL KUTLAMA!

Ünlü çiftten Anıl Altan eşi Pelin Akil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

AŞK DOLU PAYLAŞIM: SEN HEDİYE ETTİN…

Anıl Altan, "İyi ki doğmuşsun, sen doğmasaydın şu ana kadar bana hissetirdiğin hiç bir duyguyu tadamayacaktım, bende yeri olmayacaktı, seni tanımamış olmayı gerçekten düşünemiyorum, sen benim ve hayatında olan kişilerin şansısın. Aşkı, sevgiyi, eğlenmeyi, üzülmeyi, özlemeyi, kendinden çok başkasını düşünmeyi seninle öğrendim ilk olarak deneyimledim. Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin. Benim ve ikizlerin en kıymetlisi iyi ki varsın,❤️🖤 güzeller güzeli yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.

Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI!

Aşk dolu bir paylaşım yapan Anıl Altan'ın eşiyle fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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