Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!

AŞK DOLU PAYLAŞIM: SEN HEDİYE ETTİN…

Anıl Altan, "İyi ki doğmuşsun, sen doğmasaydın şu ana kadar bana hissetirdiğin hiç bir duyguyu tadamayacaktım, bende yeri olmayacaktı, seni tanımamış olmayı gerçekten düşünemiyorum, sen benim ve hayatında olan kişilerin şansısın. Aşkı, sevgiyi, eğlenmeyi, üzülmeyi, özlemeyi, kendinden çok başkasını düşünmeyi seninle öğrendim ilk olarak deneyimledim. Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin. Benim ve ikizlerin en kıymetlisi iyi ki varsın,❤️🖤 güzeller güzeli yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.