Anne adayı Sinem Kobal'ın makyajsız haline Su gibi yorumu! Sinem Kobal duru güzelliğiyle büyüledi!

Hamileliğinin yedinci ayında olan güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bebek heyecanı yaşayan Sinem Kobal makyajsız paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun üzerine titrediği eşi Sinem Kobal hamileliğinin son zamanlarını tatilde dinlenerek geçiriyor. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Sinem Kobal'ın sıfır makyaj haline övgü yağdı. Sinem Kobal'a "Su gibi" yorumları geldi. İşte duru güzelliğini sergileyen Sinem Kobal'ın makyajsız hali...