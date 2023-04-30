Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:52

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Aslı Enver 'Kuzuyu beklerken' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel anne adayının doğal hali büyük beğeni topladı…