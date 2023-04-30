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Haberler Galeri Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’
Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:52

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Aslı Enver 'Kuzuyu beklerken' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel anne adayının doğal hali büyük beğeni topladı…

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlamıştı. 5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Güzel anne adayına beğeni yağdı.

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’
Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor...
Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

Kendisi de 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan güzel oyuncunun, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu.

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver kızına kavuşmak için gün sayıyor! ‘Kuzuyu beklerken’

5 aylık hamile olan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak Londra dönüşü kameralara yakalanmıştı.

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