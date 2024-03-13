Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

"GÜZEL VE ANLAMLI GECEYDİ"

Kadınlar Günü'nde giydiği elbise ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim, "Üniversiteli ve depremzede kızlarımız için düzenlenen çok güzel ve anlamlı bir geceydi. Elbiseyi yakıştırdılarsa ne mutlu, sağ olsunlar" dedi.