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Giriş Tarihi: 13.03.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 21:33

Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıkladı. 5,5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, bugün bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biricik, hamileliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte Burcu Biricik'in o açıklamaları!

Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik,özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

5,5 AYLIK HAMİLE!

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturdu. Ünlü çift, şimdilerde tatlı bir telaş içerisinde… Ünlü oyuncu, 5,5 aylık hamile ve kız bebek bekliyor.

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Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bir mekan çıkışında görüntülendi.

Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

"İSİM DÜŞÜNÜYORUZ! DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biricik, hamileliği ile ilgili, "İsim düşünüyoruz, onun haricinde doğum Türkiye'de olacak, yerli ve milli olacak" diye konuştu.

Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!

"GÜZEL VE ANLAMLI GECEYDİ"

Kadınlar Günü'nde giydiği elbise ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim, "Üniversiteli ve depremzede kızlarımız için düzenlenen çok güzel ve anlamlı bir geceydi. Elbiseyi yakıştırdılarsa ne mutlu, sağ olsunlar" dedi.

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