Giriş Tarihi: 13.03.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
21:33
Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik’ten samimi açıklamalar: Burcu Biricik: İsim düşünüyoruz!
Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıkladı. 5,5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, bugün bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biricik, hamileliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte Burcu Biricik'in o açıklamaları!