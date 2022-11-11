"Annen tanıyabiliyor mu?" Estetiğin dibine vurdu! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor!

Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 11:08

Survivor Sabriye Şengül estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında paylaştığı bikinili pozları ile çok konuşulan Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...