Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

Oyunculuğun yanı sıra anneliğinde çok yakıştığı Bergüzar Korel oğlu Han'ın doğum günü için kendi elleriyle pasta yaptı. Han'ın okuldaki arkadaşları ile kutlayacağı yeni yaşı için hazırlanan sağlıklı pastayı doğum günü çocuğu Han, kız kardeşi Leyla ile süsledi...