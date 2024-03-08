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Haberler Galeri Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel'in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:01

Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel'in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya gelmişti. Bir süredir Londra'da yaşayan ve çocuklarnı gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları Han bugün 4 yaşına basıyor. Oyunculuğun yanı sıra anneliğinde çok yakıştığı Bergüzar Korel oğlu Han'ın doğum günü için kendi elleriyle pasta yaptı. Han'ın okuldaki arkadaşları ile kutlayacağı yeni yaşı için hazırlanan sağlıklı pastayı doğum günü çocuğu Han, kız kardeşi Leyla ile süsledi... İşte Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in çocukları...

Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan yaklaşık 15 yıl önce evlendi.

Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

ÇOCUKLARINI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORLAR

Bir süredir Londra'da yaşayan ve çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları Han bugün 4 yaşına basıyor.

Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

Oyunculuğun yanı sıra anneliğinde çok yakıştığı Bergüzar Korel oğlu Han'ın doğum günü için kendi elleriyle pasta yaptı. Han'ın okuldaki arkadaşları ile kutlayacağı yeni yaşı için hazırlanan sağlıklı pastayı doğum günü çocuğu Han, kız kardeşi Leyla ile süsledi...

Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel’in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...

İşte Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in çocukları...

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