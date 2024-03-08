Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
12:01
Annesi Bergüzar Korel, babası Halit Ergenç... Bergüzar Korel'in oğlu Han 4 yaşına bastı! Pastasını güzel oyuncu elleriyle yaptı...
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya gelmişti. Bir süredir Londra'da yaşayan ve çocuklarnı gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları Han bugün 4 yaşına basıyor. Oyunculuğun yanı sıra anneliğinde çok yakıştığı Bergüzar Korel oğlu Han'ın doğum günü için kendi elleriyle pasta yaptı. Han'ın okuldaki arkadaşları ile kutlayacağı yeni yaşı için hazırlanan sağlıklı pastayı doğum günü çocuğu Han, kız kardeşi Leyla ile süsledi... İşte Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in çocukları...