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Haberler Galeri Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:30

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali...

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı. Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali...

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali...

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali...

Londra ile İstanbul arası mekik dokuyan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali...

Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali...

İŞTE BERGÜZAR KOREL'İN OĞLU ALİ...

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